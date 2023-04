Lecce-Napoli: al Via del Mare torna il tifo azzurro. Presenti i vessilli dei gruppi della Curva A (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCome nell’ultima trasferta col Torino, prima della sosta per le Nazionali, anche a Lecce i tifosi azzurri seguono in massa gli uomini di Luciano Spalletti. Al Via del Mare il settore ospiti, che può contenere poco meno di 2500 spettatori, è interamente occupato dai tifosi del Napoli, con la presenza anche di quei gruppi organizzati della Curva A che fin dall’inizio dell’anno hanno sottoscritto la tessera del tifoso. Ciò ha consentito loro di seguire il club in trasferta, tranne in quei due mesi di stop imposto dal Ministro dell’Interno per gli scontri sull’A1 dello scorso gennaio. gruppi che possono sfoggiare con orgoglio i propri striscioni e vessilli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCome nell’ultima trasferta col Torino, primasosta per le Nazionali, anche asi azzurri seguono in massa gli uomini di Luciano Spalletti. Al Via delil settore ospiti, che può contenere poco meno di 2500 spettatori, è interamente occupato daisi del, con la presenza anche di queiorganizzatiA che fin dall’inizio dell’anno hanno sottoscritto la tessera delso. Ciò ha consentito loro di seguire il club in trasferta, tranne in quei due mesi di stop imposto dal Ministro dell’Interno per gli scontri sull’A1 dello scorso gennaio.che possono sfoggiare con orgoglio i propri striscioni e...

