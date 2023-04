Lecce-Napoli 1-2, Spalletti ringrana la marcia: Di Lorenzo decisivo (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 19:00 nella cornice dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere a Lecce–Napoli, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Reduci da 5 sconfitte consecutive, i salentini si trovano ora a dover rialzare la testa contro l’avversario più forte del campionato. Viceversa, i partenopei hanno grande voglia di aggiungere un ulteriore tassello verso la conquista finale dello Scudetto. Per ricevere aggiornamenti LIVE sull’incontro, segui con noi la diretta della gara. L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 19:00 nella cornice dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere a, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Reduci da 5 sconfitte consecutive, i salentini si trovano ora a dover rialzare la testa contro l’avversario più forte del campionato. Viceversa, i partenopei hanno grande voglia di aggiungere un ulteriore tassello verso la conquista finale dello Scudetto. Per ricevere aggiornamenti LIVE sull’incontro, segui con noi la diretta della gara. L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Gol! Lecce - Napoli 1-2, autorete di Falcone W. (LEC) - CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - CBSSportsGolazo : Federico Di Francesco level it for Lecce! Napoli are stunned. ?? - matthew_adekoya : RT @TheEuropeanLad: FT: Lecce 1-2 Napoli. Napoli go 19 points above Lazio again. - Luckyluciano971 : RT @PolliceAzzurro: Dispiace per gli #Ultras che hanno macinato chilometri per vedere il #Napoli vincere a #Lecce. -

