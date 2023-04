Lecce-Napoli (1-2), Spalletti: “Oggi era una partita fondamentale” (Di venerdì 7 aprile 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine della preziosissima vittoria per due a uno in casa del Lecce allenato da Baroni. Al Via Del Mare i partenopei vincono una partita resa difficile da un ambiente caldissimo, dalle rotazioni e dal pensiero inconscio del match di Champions League contro il Milan. Ora per gli azzurri ci saranno giorni di apprensioni per le condizioni fisiche del top player Osimhen e del suo sostituto Giovani Simeone. Lecce-Napoli, Spalletti: “Osimhen vorrebbe giocarle tutte” Il tecnico toscano ha parlato cosi della vittoria sul campo del Lecce: “Ho a che fare con calciatori che sanno valutare da soli i comportamenti da avere nelle partite. Questo è un campo difficile, il Lecce ha fatto ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 7 aprile 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato al termine della preziosissima vittoria per due a uno in casa delallenato da Baroni. Al Via Del Mare i partenopei vincono unaresa difficile da un ambiente caldissimo, dalle rotazioni e dal pensiero inconscio del match di Champions League contro il Milan. Ora per gli azzurri ci saranno giorni di apprensioni per le condizioni fisiche del top player Osimhen e del suo sostituto Giovani Simeone.: “Osimhen vorrebbe giocarle tutte” Il tecnico toscano ha parlato cosi della vittoria sul campo del: “Ho a che fare con calciatori che sanno valutare da soli i comportamenti da avere nelle partite. Questo è un campo difficile, ilha fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - Gazzetta_it : Gol! Lecce - Napoli 1-2, autorete di Falcone W. (LEC) - MrNuworgah : RT @TheEuropeanLad: FT: Lecce 1-2 Napoli. Napoli go 19 points above Lazio again. - Officialsscn26 : Il Napoli anticipa la resurrezione al Venerdì Santo: Salernitana 1-1 Inter (-23)? Lecce 1-2 Napoli ? Milan 0-0 Emp… -