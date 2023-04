Lecce Napoli 1-2 (Di Lorenzo, Di Francesco, aut. Gallo): fischio finale a Lecce, azzurri di nuovo a +19 dalla Lazio! (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli torna in campo dopo la pesantissima sconfitta della scorsa settimana contro il Milan. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati alla vittoria contro il Lecce al ‘Via Del Mare’ per tornare a correre veloce verso lo Scudetto. Ad oggi mancano solo cinque vittorie alla vittoria aritmetica del campionato di Serie A e riuscire a guadagnare 3 punti contro i salentini sarebbe di vitale importanza. Dall’altra parte c’è il Lecce di Marco Baroni che vuole tornare a fare risultato dopo 5 sconfitte consecutive con zero gol segnati. Per i giallorossi, che in casa hanno già fermato alcuni top club di Serie A, riuscire a far punti sarebbe importante per evitare di restare intrappolati nella zona rossa della classifica. I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Iltorna in campo dopo la pesantissima sconfitta della scorsa settimana contro il Milan. Glidi Luciano Spalletti sono chiamati alla vittoria contro ilal ‘Via Del Mare’ per tornare a correre veloce verso lo Scudetto. Ad oggi mancano solo cinque vittorie alla vittoria aritmetica del campionato di Serie A e riuscire a guadagnare 3 punti contro i salentini sarebbe di vitale importanza. Dall’altra parte c’è ildi Marco Baroni che vuole tornare a fare risultato dopo 5 sconfitte consecutive con zero gol segnati. Per i giallorossi, che in casa hanno già fermato alcuni top club di Serie A, riuscire a far punti sarebbe importante per evitare di restare intrappolati nella zona rossa della classifica. I NOSTRI 11: Meret, Di, Rrahmani, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Gol! Lecce - Napoli 1-2, autorete di Falcone W. (LEC) - CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - BalukuPhilly1 : RT @TheEuropeanLad: FT: Lecce 1-2 Napoli. Napoli go 19 points above Lazio again. - Napolistrm : Lecce vs Napoli Final? #LecceNapoli 1-2 [FT] -

Anticipo Serie A, Lecce - Napoli 1 - 2 20.56 Anticipo Serie A, Lecce - Napoli 1 - 2 I partenopei riprendono la marcia. Meret efficace sul tiro al volo di Maleh. Buon Lecce, ma passa il Napoli al 18': cross di Kim dopo un'azione avvolgente e zuccata di Di Lorenzo. ... Napoli, infortunio per Simeone: trema Spalletti in vista del Milan Nel corso della partita Lecce - Milan, appena entrato in campo, Giovanni Simeone rimedia un infortunio e lascia subito il campo. Al minuto 77, ad un passo dal limite dell'area di rigore, mentre contro palla l'argentino cade ... Lecce - Napoli 1 - 2: mancano quattro vittorie allo Scudetto azzurro Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra Lecce - Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare, Lecce - Napoli si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ... 20.56 Anticipo Serie A,1 - 2 I partenopei riprendono la marcia. Meret efficace sul tiro al volo di Maleh. Buon, ma passa ilal 18': cross di Kim dopo un'azione avvolgente e zuccata di Di Lorenzo. ...Nel corso della partita- Milan, appena entrato in campo, Giovanni Simeone rimedia un infortunio e lascia subito il campo. Al minuto 77, ad un passo dal limite dell'area di rigore, mentre contro palla l'argentino cade ...Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ... Serie A: Lecce-Napoli 1-2 Diretta Agenzia ANSA Serie A: il Napoli torna a vincere. Battuto il Lecce 2 a 1 in trasferta L’ultima occasione capita a 5 minuti dal termine con Elmas. Il Napoli torna alla vittoria. La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in ... Lecce-Napoli 1-2, decide l’autogol di Gallo (Adnkronos) – Il Napoli vince 2-1 sul Lecce nel match valido per la 29/a giornata di Serie A e disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l’autorete di Gallo al ... L’ultima occasione capita a 5 minuti dal termine con Elmas. Il Napoli torna alla vittoria. La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in ...(Adnkronos) – Il Napoli vince 2-1 sul Lecce nel match valido per la 29/a giornata di Serie A e disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l’autorete di Gallo al ...