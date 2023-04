Lecce-Napoli 1-2, Di Francesco: “Siamo dispiaciuti per i risultati che non arrivano” (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo che la 29a giornata di Serie A si è aperta con il pareggio tra la Salernitana e l’Inter per 1-1, nella serata di oggi, venerdì 7 aprile si è proseguita con la sconfitta del Lecce con il Napoli per 1-2. I giallorossi, seppur riescono ad ottenere una buona prestazione mettendo in difficoltà gli avversari, non riescono a mantenere il pareggio che erano riusciti ad ottenere e rimangono ancora nella zona calda della classifica. Tifosi Lecce – @livephotosport Gli uomini di Baroni rimangono al sedicesimo posto con 27 punti con un vantaggio di otto lunghezze sulla terzultima che è l’Hellas Verona. Al termine della partita, l’attaccante del Lecce, Federico Di Francesco ha parlato in conferenza stampa del ko della sua squadra: “Siamo dispiaciuti per i ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo che la 29a giornata di Serie A si è aperta con il pareggio tra la Salernitana e l’Inter per 1-1, nella serata di oggi, venerdì 7 aprile si è proseguita con la sconfitta delcon ilper 1-2. I giallorossi, seppur riescono ad ottenere una buona prestazione mettendo in difficoltà gli avversari, non riescono a mantenere il pareggio che erano riusciti ad ottenere e rimangono ancora nella zona calda della classifica. Tifosi– @livephotosport Gli uomini di Baroni rimangono al sedicesimo posto con 27 punti con un vantaggio di otto lunghezze sulla terzultima che è l’Hellas Verona. Al termine della partita, l’attaccante del, Federico Diha parlato in conferenza stampa del ko della sua squadra: “per i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - mimmomaiello : RT @PolliceAzzurro: Dispiace per gli #Ultras che hanno macinato chilometri per vedere il #Napoli vincere a #Lecce. - ABaldassaree : #Napoli vittoria importante a #Lecce. Difficilissima: quando il traguardo si avvicina tutto diventa complicato: ti… -