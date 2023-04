Lecce-Napoli 1-2, decide l’autogol di Gallo (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Napoli vince 2-1 sul Lecce nel match valido per la 29/a giornata di Serie A e disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l’autorete di Gallo al 64?. Prima passano in vantaggio gli ospiti con un gol Di Lorenzo al 18?, a cui risponde Di Francesco al 52?. In classifica gli azzurri, che ripartono dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, sono saldamente primi con 74 punti, mentre i giallorossi, al 6° ko di fila, sono sedicesimi a quota 27. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Ilvince 2-1 sulnel match valido per la 29/a giornata di Serie A e disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Are il match l’autorete dial 64?. Prima passano in vantaggio gli ospiti con un gol Di Lorenzo al 18?, a cui risponde Di Francesco al 52?. In classifica gli azzurri, che ripartono dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, sono saldamente primi con 74 punti, mentre i giallorossi, al 6° ko di fila, sono sedicesimi a quota 27. L'articolo proviene da Italia Sera.

