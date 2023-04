Lecce-Napoli 1-2, decide l'autogol di Gallo (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) - Il Napoli vince 2-1 sul Lecce nel match valido per la 29/a giornata di Serie A e disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l'autorete di Gallo al 64'. Prima passano in vantaggio gli ospiti con un gol Di Lorenzo al 18', a cui risponde Di Francesco al 52'. In classifica gli azzurri, che ripartono dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, sono saldamente primi con 74 punti, mentre i giallorossi, al 6° ko di fila, sono sedicesimi a quota 27. LA PARTITA - La prima occasione del match è dei padroni di casa con Maleh che, al 9', su sponda di Ceesay calcia al volo di sinistro impegnando in una deviazione alta Meret. Nel momento migliore dei salentini è il Napoli a trovare il gol al 18'. A battere Falcone è Di Lorenzo che insacca di testa, in uno dei suoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) - Ilvince 2-1 sulnel match valido per la 29/a giornata di Serie A e disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Are il match l'autorete dial 64'. Prima passano in vantaggio gli ospiti con un gol Di Lorenzo al 18', a cui risponde Di Francesco al 52'. In classifica gli azzurri, che ripartono dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, sono saldamente primi con 74 punti, mentre i giallorossi, al 6° ko di fila, sono sedicesimi a quota 27. LA PARTITA - La prima occasione del match è dei padroni di casa con Maleh che, al 9', su sponda di Ceesay calcia al volo di sinistro impegnando in una deviazione alta Meret. Nel momento migliore dei salentini è ila trovare il gol al 18'. A battere Falcone è Di Lorenzo che insacca di testa, in uno dei suoi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - Gazzetta_it : Gol! Lecce - Napoli 1-2, autorete di Falcone W. (LEC) - CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - Napolikeit : Lecce - Napoli 1-2: highlights e sintesi della 29ª giornata #napoli #highlight_e_sintesi_partita - apetrazzuolo : SERIE A - La classifica provvisoria, il Napoli vince sul campo del Lecce e vola a +19 sulla Lazio -