Lecce-Napoli 1-2 Calcio serie A (Di venerdì 7 aprile 2023) Il punteggio a metà ripresa era ancora di parità. Lo ha sbilanciato un autogol di Gallo. Per il Lecce è la sesta sconfitta consecutiva ma i salentini, al cospetto della capoclassifica ancora in condizioni non ottimali, l'hanno messa parecchio in difficoltà. Classifica dopo 29 giorbate: Lecce 27 punti, il Verona terzultimo ne ha 19 e domani affronterà in casa il Sassuolo. I salentini affronteranno per la prossima giornata il 16 aprile alle 12,30 la Sampdoria in casa.

