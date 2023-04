Lecce-Napoli 1-2, Baroni: “La prestazione c’è stata, la squadra è viva e ci crede” (Di venerdì 7 aprile 2023) “Abbiamo fatto una partita di alto livello, sia dal punto di vista della pressione di squadra che della compattezza, contro un avversario con un palleggio incredibile. Abbiamo avuto occasioni e tirato in porta più del Napoli. Il Lecce deve credere nei suoi valori e in quanto abbiamo costruito fino ad’ora. Guardiamo le prossime gare a testa alta, la squadra è viva e ci crede”. Lo ha dichiarato Marco Baroni, allenatore del Lecce, ai microfoni di Dazn, dopo la gara persa per 2-1 contro il Napoli. “Siamo in difficoltà solo dal punto di vista dei risultati, perché la prestazione c’è. La squadra è giovane, non bisogna perdere la fiducia e avere chiaro il proprio percorso. L’unico errore ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) “Abbiamo fatto una partita di alto livello, sia dal punto di vista della pressione diche della compattezza, contro un avversario con un palleggio incredibile. Abbiamo avuto occasioni e tirato in porta più del. Ildevere nei suoi valori e in quanto abbiamo costruito fino ad’ora. Guardiamo le prossime gare a testa alta, lae ci”. Lo ha dichiarato Marco, allenatore del, ai microfoni di Dazn, dopo la gara persa per 2-1 contro il. “Siamo in difficoltà solo dal punto di vista dei risultati, perché lac’è. Laè giovane, non bisogna perdere la fiducia e avere chiaro il proprio percorso. L’unico errore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - Gazzetta_it : Gol! Lecce - Napoli 1-2, autorete di Falcone W. (LEC) - sscalcionapoli1 : Lecce-Napoli 1-2, il commento del club dopo il successo: “Il Via del Mare è azzurro” - antpezzullo : @ka_dge Il Napoli degli scorsi anni non avrebbe vinto queste partite 'sporche', a Lecce hanno sofferto molte squadr… -