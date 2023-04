Lecce-Napoli 1-2 azzurri tornano alla vittoria. Ora la champions (Di venerdì 7 aprile 2023) Napoli vince 2-1 contro il Lecce in una partita molto combattuta, che ha visto gli azzurri lottare fino alla fine per portare a casa i tre punti. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Milan, la squadra di Spalletti ha avuto bisogno di una vittoria per riprendere la propria marcia trionfale verso il terzo Scudetto. L’incontro è stato molto equilibrato, con il Lecce che nonostante la sconfitta, ha dimostrato grande impegno e determinazione. Il primo gol del Napoli è stato segnato da Di Lorenzo con un’incornata perfetta, che ha portato gli azzurri in vantaggio. Tuttavia, la squadra ha abbassato la guardia all’inizio della ripresa, e gli avversari sono riusciti a pareggiare grazie alla rete di Di Francesco. Il Napoli è ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023)vince 2-1 contro ilin una partita molto combattuta, che ha visto glilottare finofine per portare a casa i tre punti. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Milan, la squadra di Spalletti ha avuto bisogno di unaper riprendere la propria marcia trionfale verso il terzo Scudetto. L’incontro è stato molto equilibrato, con ilche nonostante la sconfitta, ha dimostrato grande impegno e determinazione. Il primo gol delè stato segnato da Di Lorenzo con un’incornata perfetta, che ha portato gliin vantaggio. Tuttavia, la squadra ha abbassato la guardia all’inizio della ripresa, e gli avversari sono riusciti a pareggiare grazierete di Di Francesco. Ilè ...

Lecce - Napoli 1 - 2, le pagelle Il Napoli torna al successo dopo la brutta sconfitta in casa col Milan: gli uomini di Spalletti vincono 2 - 1 a Lecce grazie a un autogol di Falcone (in precedenza reti di Di Lorenzo e Di Francesco). ... Un autogol regala i tre punti al Napoli: Lecce battuto, Spalletti riparte La corsa scudetto del Napoli continua. La squadra di Spalletti, dopo il pesante ko col Milan, supera il Lecce al Via del Mare 2 - 1. A regalare la vittoria ai partenopei è un autogol della squadra di Barone. Ma andiamo con ... Diretta Spalletti, la conferenza del tecnico del Napoli LIVE Luciano Spalletti si presenta davanti alle telecamere dopo la partita vinta dal Napoli 2 - 1 in casa del Lecce. Ecco le sue ... Iltorna al successo dopo la brutta sconfitta in casa col Milan: gli uomini di Spalletti vincono 2 - 1 agrazie a un autogol di Falcone (in precedenza reti di Di Lorenzo e Di Francesco). ...La corsa scudetto delcontinua. La squadra di Spalletti, dopo il pesante ko col Milan, supera ilal Via del Mare 2 - 1. A regalare la vittoria ai partenopei è un autogol della squadra di Barone. Ma andiamo con ...Luciano Spalletti si presenta davanti alle telecamere dopo la partita vinta dal2 - 1 in casa del. Ecco le sue ... Serie A: Lecce-Napoli 1-2 Diretta Agenzia ANSA Lecce-Napoli 1-2: una papera avvicina Spalletti allo scudetto Il Napoli ritrova i tre punti e si avvicina ancora di più allo scudetto dopo aver battuto il Lecce 2-1 in Salento. Vantaggio poco prima della metà del primo tempo con un preciso colpo di testa ... Il Napoli passa al Via del Mare: 1-2 contro il Lecce Nell'anticipo della ventinovesima giornata di campionato il Napoli affronta il Lecce allo stadio Via del Mare. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Lozano e Kvaratskhelia accanto a Raspadori. I salentini ... Il Napoli ritrova i tre punti e si avvicina ancora di più allo scudetto dopo aver battuto il Lecce 2-1 in Salento. Vantaggio poco prima della metà del primo tempo con un preciso colpo di testa ...Nell'anticipo della ventinovesima giornata di campionato il Napoli affronta il Lecce allo stadio Via del Mare. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Lozano e Kvaratskhelia accanto a Raspadori. I salentini ...