Lecce-Napoli 1-2, autorete di Falcone: segui la Serie A in Diretta LIVE (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 19:00 nella cornice dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere a Lecce–Napoli, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Reduci da 5 sconfitte consecutive, i salentini si trovano ora a dover rialzare la testa contro l’avversario più forte del campionato. Viceversa, i partenopei hanno grande voglia di aggiungere un ulteriore tassello verso la conquista finale dello Scudetto. Per ricevere aggiornamenti LIVE sull’incontro, segui con noi la Diretta della gara. L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 19:00 nella cornice dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere a, gara valida per la 29ª giornata diA. Reduci da 5 sconfitte consecutive, i salentini si trovano ora a dover rialzare la testa contro l’avversario più forte del campionato. Viceversa, i partenopei hanno grande voglia di aggiungere un ulteriore tassello verso la conquista finale dello Scudetto. Per ricevere aggiornamentisull’incontro,con noi ladella gara. L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CBSSportsGolazo : Federico Di Francesco level it for Lecce! Napoli are stunned. ?? - sportface2016 : #LecceNapoli, 'De Laurentiis figlio di putt***': il coro della curva ospite contro il presidente mentre Di Lorenzo… - andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - JoanMar55501835 : #Primeira_Liga Benfica vs FC Porto?? LIVE ??? - JoanMar55501835 : #Primeira_Liga Benfica vs FC Porto?? LIVE ??? -

Calcio: Serie A, le formazioni di Lecce - Napoli, Raspadori torna titolare Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lecce - Napoli, secondo anticipo della 29/a giornata di Serie A, che si giocherà alle 19 allo stadio di Via del Mare. Fra i salentini Marco Baroni lascia fuori dai titolari tutti i diffidati (... DIRETTA Serie A, Lecce - Napoli 1 - 2: autogol di Gallo, gli Azzurri ritornano in vantaggio! Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Napoli, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeRiscattarsi subito dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan e preservare energie fisiche e mentali in vista dell'andata dei quarti di ... Serie A, Salernitana - Inter 1 - 1. Lecce - Napoli 1 - 1: LIVE Sono tre le sfide di questo venerdì di campionato di Serie A. Salernitana - Inter è finita 1 - 1. Ora in campo Lecce - Napoli. Poi alle 21 Milan - Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Salernitana - Inter 1 - 1 ( GLI HIGHLIGHTS ) Inter subito in vantaggio all'Arechi: dopo 6' la sblocca ... Sono state annunciate le formazioni ufficiali di, secondo anticipo della 29/a giornata di Serie A, che si giocherà alle 19 allo stadio di Via del Mare. Fra i salentini Marco Baroni lascia fuori dai titolari tutti i diffidati (...Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeRiscattarsi subito dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan e preservare energie fisiche e mentali in vista dell'andata dei quarti di ...Sono tre le sfide di questo venerdì di campionato di Serie A. Salernitana - Inter è finita 1 - 1. Ora in campo. Poi alle 21 Milan - Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Salernitana - Inter 1 - 1 ( GLI HIGHLIGHTS ) Inter subito in vantaggio all'Arechi: dopo 6' la sblocca ... Serie A: Lecce-Napoli 1-2 Diretta Agenzia ANSA Lecce – Napoli: clamoroso autogol di Gallo, ecco le immagini! – VIDEO Il Napoli passa nuovamente in vantaggio al Via del Mare contro il Lecce. Al 64' cross di Mario Rui dalla sinistra, Gallo va di petto verso Falcone ma il portiere non trattiene è il pallone scivola ... Serie A: Lecce-Napoli 1-2 Diretta 52' GOL! LECCE - Napoli 1-1! Rete di Federico Di Francesco. Dopo la traversa, nella mischia il primo ad arrivare é l'esterno che batte Meret sul palo lontano. 18' GOL! Lecce - NAPOLI 0-1! Rete di ... Il Napoli passa nuovamente in vantaggio al Via del Mare contro il Lecce. Al 64' cross di Mario Rui dalla sinistra, Gallo va di petto verso Falcone ma il portiere non trattiene è il pallone scivola ...52' GOL! LECCE - Napoli 1-1! Rete di Federico Di Francesco. Dopo la traversa, nella mischia il primo ad arrivare é l'esterno che batte Meret sul palo lontano. 18' GOL! Lecce - NAPOLI 0-1! Rete di ...