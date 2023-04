Lecce-Napoli 0-1, Di Lorenzo sblocca il risultato: segui la Serie A in Diretta LIVE (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 19:00 nella cornice dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere a Lecce–Napoli, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Reduci da 5 sconfitte consecutive, i salentini si trovano ora a dover rialzare la testa contro l’avversario più forte del campionato. Viceversa, i partenopei hanno grande voglia di aggiungere un ulteriore tassello verso la conquista finale dello Scudetto. Per ricevere aggiornamenti LIVE sull’incontro, segui con noi la Diretta della gara. L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 19:00 nella cornice dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere a, gara valida per la 29ª giornata diA. Reduci da 5 sconfitte consecutive, i salentini si trovano ora a dover rialzare la testa contro l’avversario più forte del campionato. Viceversa, i partenopei hanno grande voglia di aggiungere un ulteriore tassello verso la conquista finale dello Scudetto. Per ricevere aggiornamentisull’incontro,con noi ladella gara. L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : Il coro contro #DeLaurentiis che si è ascoltato prima della rete di #DiLorenzo arriva dalla curva del #Lecce, non d… - andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - SamDunyo : RT @FansArena4: Goall Did Lorenzo Lecce 0-1 Napoli - Klip11com : Lecce – Napoli 0-1 -

DIRETTA Serie A, Lecce - Napoli 0 - 0: Meret salva su Maleh LIVE Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Napoli, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeRiscattarsi subito dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan e preservare energie fisiche e mentali in vista dell'andata dei quarti di ... Lecce, Baroni: "Turnover Devo dare un'occasione a tutti" Le parole di Marco Baroni, allenatore del Lecce, nel pre partita della gara di Serie A contro il Napoli. I dettagli Marco Baroni ha parlato al microfono di Dazn nel pre partita di Lecce - Napoli. L'allenatore ha giustificato la scelta di far riposare alcuni dei suoi giocatori. PAROLE - "Turnover Abbiamo ragionato nella misura in cui dobbiamo ... Moviola Lecce - Napoli: l'episodio chiave del match L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Lecce - Napoli L'episodio chiave della moviola del match tra Lecce - Napoli, valido per la 29ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Manganiello. L'EPISODIO CHIAVE DEL ... Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeRiscattarsi subito dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan e preservare energie fisiche e mentali in vista dell'andata dei quarti di ...Le parole di Marco Baroni, allenatore del, nel pre partita della gara di Serie A contro il. I dettagli Marco Baroni ha parlato al microfono di Dazn nel pre partita di. L'allenatore ha giustificato la scelta di far riposare alcuni dei suoi giocatori. PAROLE - "Turnover Abbiamo ragionato nella misura in cui dobbiamo ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 29ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Manganiello. L'EPISODIO CHIAVE DEL ... Diretta Lecce - Napoli (0-1) Serie A 2022 la Repubblica VIDEO NM - Lecce, ecco il pullman dei giallorossi verso lo Stadio LECCE - Lecce-Napoli, ecco il pullman dei giallorossi verso lo Stadio, per il match contro gli azzurri. Di seguito il video di "Napoli Magazine". Visualizza questo post su Instagram Un p ... Lecce-Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della gara di questa sera. Napoli Lecce. Sticchi Damiani: “Lecce Napoli sarà durissima”. Il presidente del ... LECCE - Lecce-Napoli, ecco il pullman dei giallorossi verso lo Stadio, per il match contro gli azzurri. Di seguito il video di "Napoli Magazine". Visualizza questo post su Instagram Un p ...Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della gara di questa sera. Napoli Lecce. Sticchi Damiani: “Lecce Napoli sarà durissima”. Il presidente del ...