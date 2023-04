Lecce-Napoli 0-0, comincia la gara: segui la Serie A in Diretta LIVE (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 19:00 nella cornice dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere a Lecce–Napoli, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Reduci da 5 sconfitte consecutive, i salentini si trovano ora a dover rialzare la testa contro l’avversario più forte del campionato. Viceversa, i partenopei hanno grande voglia di aggiungere un ulteriore tassello verso la conquista finale dello Scudetto. Per ricevere aggiornamenti LIVE sull’incontro, segui con noi la Diretta della gara. L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 19:00 nella cornice dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere avalida per la 29ª giornata diA. Reduci da 5 sconfitte consecutive, i salentini si trovano ora a dover rialzare la testa contro l’avversario più forte del campionato. Viceversa, i partenopei hanno grande voglia di aggiungere un ulteriore tassello verso la conquista finale dello Scudetto. Per ricevere aggiornamentisull’incontro,con noi ladella. L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - Vada17883180o : ??Live Stream ?? #Primeira_Liga Benfica vs FC Porto?? LIVE ??? - Vada17883180o : ??Live Stream ?? #Primeira_Liga Benfica vs FC Porto?? LIVE ??? - tvdellosport : ??LIVE - LECCE vs NAPOLI?? CLICCA QUI: -