Lecce | Baroni | “Ci mancano i risultati ma anche contro il Napoli prestazione buona”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Lecce, Baroni: 'La squadra è viva nonostante la sconfitta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Lecce, Baroni: 'La squadra è viva nonostante la sconfitta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Lecce, Baroni: 'La squadra è viva nonostante la sconfitta' - napolimagazine : PRESS CONFERENCE - Lecce, Baroni: 'La squadra è viva nonostante la sconfitta' - apetrazzuolo : PRESS CONFERENCE - Lecce, Baroni: 'La squadra è viva nonostante la sconfitta' -

Così Spalletti dopo il sofferto successo in casa delche vuol dire meno quattro... Vittorie ... L'ho detto anche a'. Spalletti a Dazn (Screen) - calciomercato.it'Non era facile portare via ...IL TABELLINO- NAPOLI 1 - 2(4 - 3 - 3) : Falcone 5,5; Gendrey 5,5, Baschirotto 6, ... All.:. Napoli (4 - 3 - 3) : Meret 6,5; Di Lorenzo 7,5, Rrahmani 6, Kim 6,5, Mario Rui 6 (49' st ...Stretto tra queste due necessità, il Napoli fa visita alnell'anticipo delle 19 della ventinovesima giornata di Serie A.e Spalletti - calciomercato.itLo 0 - 4 di domenica scorsa non ...

Lecce, Baroni: “Servono equilibrio e compattezza. Contro il Napoli…” ItaSportPress

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Abbiamo ragionato nella misura di dare un ...Questo è un campo difficile, il Lecce ha fatto risultati importanti contro tutte le grandi, è una squadra che si esalta nella qualità alta. E’ messa benissimo in campo e l’ho detto anche a Baroni. Non ...