Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Lease Back della caserma, per Fabio Costantini il contratto va annullato - MonrealeNews : Le somme non corrisposte, però, verrebbero accantonate in un apposito capitolo e poi versate, se necessario -

Quell'anno, il 20 aprile, il Comune stipulò un contratto dicon la Carige, vale a dire una retrolocazione finanziaria, cedendo in una sorta di leasing l'immobile di via Biagio Giordano, ...... "Nam ha utilizzato il diritto di superficie con finalità diverse da quelle stabilite nel contratto di concessione, concludendo invero un contratto di sale andcon Mps non volto a ...... Intesa San Paolo, che lo aveva ricevuto da Sampdoria Holding, la controllante a suo tempo dei Garrone, in cambio di una linea di credito da 26 milioni , nota come ''. Con quell'operazione ...

Lease Back della caserma, per Fabio Costantini il contratto va annullato MonrealeLive

MONREALE, 7 aprile – Sulla questione “lease-back”, relativa all’immobile che opsita la caserma del gruppo carabinieri Monreale, interviene il consigliere comunale, Fabio Costantini, del Movimento 5 St ...EFFINGHAM – Lake Land College and Patterson Companies officials announced Wednesday that the college is expected to purchase the company's nearly 100,000-square-foot building in Effingham and lease ba ...