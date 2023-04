League of Legends, arriva la patch 13.7: tutte le novità (e qualcuno non potrà più giocare) (Di venerdì 7 aprile 2023) League of Legends, come ben saprete, riceve aggiornamenti molto frequenti (di media uno al mese). E nella nuova patch ci sono delle novità davvero importanti! Riot Games vuole essere sicura che la versione meta di LoL sia competitiva e proprio per questo sono stati fatti alcuni nerf a personaggi popolari della saga. In particolare i cambiamenti riguardano diversi personaggi della giungla, sebbene avessero ricevuto grandi modifiche anche nella precedente patch. Ecco di seguito i maggiori cambiamenti della patch 13.7. Con lo sforzo di rendere il gioco nella giungla meno sbilanciato sul lungo periodo le novità riguardano i seguenti personaggi: Vi, Sejuani e Lee Sin sono stati nerfati, e altri campioni come Wukong hanno ricevuto cambiamenti minori ma comunque degni di nota ... Leggi su esports247 (Di venerdì 7 aprile 2023)of, come ben saprete, riceve aggiornamenti molto frequenti (di media uno al mese). E nella nuovaci sono delledavvero importanti! Riot Games vuole essere sicura che la versione meta di LoL sia competitiva e proprio per questo sono stati fatti alcuni nerf a personaggi popolari della saga. In particolare i cambiamenti riguardano diversi personaggi della giungla, sebbene avessero ricevuto grandi modifiche anche nella precedente. Ecco di seguito i maggiori cambiamenti della13.7. Con lo sforzo di rendere il gioco nella giungla meno sbilanciato sul lungo periodo leriguardano i seguenti personaggi: Vi, Sejuani e Lee Sin sono stati nerfati, e altri campioni come Wukong hanno ricevuto cambiamenti minori ma comunque degni di nota ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... esports247_it : League of Legends, arriva la patch 13.7: tutte le novità (e qualcuno non potrà più giocare) - blankarmin : tempo di essere il vincitore di league of legends - ulovedmefirstt : sono attualmente scioccato perché ho scoperto che legends never die di league of legends e hero too di mha (quella… - zorojvro : Devo fare 28 livelli del pass di league of legends per prendere senna true damage - Revilvage : RT @DeugemoTwo: Questo pomeriggio torniamo con la trasmissione più scanzonata e stonata del panorama italiano di League of Legends: Studio… -