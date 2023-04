Le tattiche della disinformazione vol 3

Leggi su butac

(Di venerdì 7 aprile 2023) Benvenuti a questo terzo appuntamento con le, oggi entriamo nel dettaglio di una dellegià viste in precedenza. Oggi parliamo in maniera più approfondita delle false reti di esperti. Come dicevamo nella puntata precedente: Una tattica abbondantemente sfruttata durante la pandemia, ripresa poi con la guerra in Ucraina, è quella di creare profili di soggetti che abbiano ruoli apparentemente istituzionali, come anche siti che sembrino rappresentare organizzazioni e realtà internazionali. In quell’occasione facemmo l’esempio di Alicia Erazo, che a inizio pandemia cominciò a diffonderefregiandosi dell’ambito titolo di “Ambasciatrice per i Diritti Umani – Italia, Alto Commissario Internazionale per i Diritti Umani CIDHU”. Erazo è perfetta per ...