Le prime dichiarazioni di Lavinia e Alessio dopo Uomini e Donne (Di venerdì 7 aprile 2023) Il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Alessio Corvino. Nonostante le numerose incomprensioni, la tronista ha deciso di provare a coronare il suo sogno d’amore. Nelle ultime ore, la coppia ha anche rilasciato la sua prima intervista. Si sono concentrati soprattutto sui momenti più salienti della loro esperienza, dando particolare rilevanza alle emozioni provate poco prima di lasciare il programma. Potrebbe interessarti: Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Uomini e Donne, Alessio Corvino aveva paura di non essere scelto Lavinia Mauro ha dovuto prendere una decisione molto complessa, al momento, però, sembra davvero contenta della scelta ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 aprile 2023) Il percorso diMauro asi è concluso con la scelta diCorvino. Nonostante le numerose incomprensioni, la tronista ha deciso di provare a coronare il suo sogno d’amore. Nelle ultime ore, la coppia ha anche rilasciato la sua prima intervista. Si sono concentrati soprattutto sui momenti più salienti della loro esperienza, dando particolare rilevanza alle emozioni provate poco prima di lasciare il programma. Potrebbe interessarti:, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntataCorvino aveva paura di non essere sceltoMauro ha dovuto prendere una decisione molto complessa, al momento, però, sembra davvero contenta della scelta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yon_Yonson71 : Prime dichiarazioni del responsabile della cabina di regia per l'emergenza idrica: 'Fate come me, non sprecate l'ac… - white58783749 : RT @SaLlY_wom: @talky_ann Le prime dichiarazioni che gli autori di M non hanno mai fatto sentire ad Edoardo - Angeloventura56 : RT @claudiomassimi1: @Massimotagliat2 Questa è una delle prime dichiarazioni fatte in TV. Da allora bisognava smettere di invitare il narci… - mondo_nazionale : #Retegui ha raccontato le emozioni provate nelle sue prime settimane da calciatore dell’#Italia ?????? #Nazionale… - claudiomassimi1 : @Massimotagliat2 Questa è una delle prime dichiarazioni fatte in TV. Da allora bisognava smettere di invitare il na… -