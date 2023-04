“Le lacrime della Madonna di Trevignano? Sangue di maiale”. E parte l’esposto in Procura contro la veggente Gisella Cardia (Di venerdì 7 aprile 2023) Potrebbe trattarsi semplicemente di Sangue di maiale quello che, ogni terzo giorno del mese, uscirebbe dagli occhi della Madonna di Trevignano Romano, il paese vicino al lago di Bracciano, ultimamente meta incessante di pellegrini. l’esposto in Procura contro la presunta veggente Gisella Cardia parte da un investigatore privato e sarà trasmesso alla Procura di Civitavecchia che, ironia della sorte, alcuni anni fa fu proprio il luogo di un’altra lacrimazione mariana. Sarà la Procura, in seguito, a valutare se aprire o meno un indagine contro Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Potrebbe trattarsi semplicemente didiquello che, ogni terzo giorno del mese, uscirebbe dagli occhidiRomano, il paese vicino al lago di Bracciano, ultimamente meta incessante di pellegrini.inla presuntada un investigatore privato e sarà trasmesso alladi Civitavecchia che, ironiasorte, alcuni anni fa fu proprio il luogo di un’altra lacrimazione mariana. Sarà la, in seguito, a valutare se aprire o meno un indagine, al secolo Maria Giuseppa ...

