Le bizzarre teorie sulle origini pagane della Pasqua (Di venerdì 7 aprile 2023) di Simone Fontana e Anna Toniolo Con l’avvicinarsi della Pasqua, circola sui social, in Italia e nel mondo, una bizzarra interpretazione storica delle origini della festività cristiana. La ricostruzione, presentata di solito in testi più o meno lunghi sulle “origini” o le “vere origini” della Pasqua, gira intorno all’idea che quest’ultima abbia a che fare con divinità pagane mesopotamiche, con particolari dai toni forti. Secondo questa teoria, la Pasqua sarebbe all’origine una festa pagana perché in realtà «rende onore a Ishtar, la dea della fertilità e del sesso, che oggi è conosciuta come Easter “Pasqua” in inglese, ndr». Un indizio di ciò starebbe nel fatto ... Leggi su facta.news (Di venerdì 7 aprile 2023) di Simone Fontana e Anna Toniolo Con l’avvicinarsi, circola sui social, in Italia e nel mondo, una bizzarra interpretazione storica dellefestività cristiana. La ricostruzione, presentata di solito in testi più o meno lunghi” o le “vere, gira intorno all’idea che quest’ultima abbia a che fare con divinitàmesopotamiche, con particolari dai toni forti. Secondo questa teoria, lasarebbe all’origine una festa pagana perché in realtà «rende onore a Ishtar, la deafertilità e del sesso, che oggi è conosciuta come Easter “” in inglese, ndr». Un indizio di ciò starebbe nel fatto ...

