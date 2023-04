Lazio | Sarri vuole un play per l’estate

(Di venerdì 7 aprile 2023) Mauriziotiene viva la corsa Champions in campionato ma intanto valuta il mercato dellae vorrebbe unMauriziotiene viva la corsa Champions in campionato ma intanto valuta il mercato dellae vorrebbe un. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, all’allenatore piacerebbe Clasie dell’AZ Alkmaar ma prima dovrebbe partire Marcos Antonio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : In 18 mesi #Sarri ha portato la #Lazio al secondo posto in classifica, +5 su #Inter e #Roma, con #Immobile fuori pe… - CalcioNews24 : La #Lazio vuole un play per il mercato ?? - junews24com : ???? #LazioJuve dallo scontro #Champions al mercato: le ULTIME su #Pellegrini e #Milinkovic - infoitsport : Sarri e Allegri, la sfida è in difesa: numeri e intuizioni, così cambia Lazio - infoitsport : Lazio, Sarri versione Allegri: il Comandante si è convertito al corto muso -

, i dati difensivi sono incredibili Maurizio, grande ex della sfida, è riuscito a dare una grande solidità difensiva alla sua squadra, tanto da risultare la retroguardia meno battuta della ......probabili formazioni di- Juventus(4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.. ...Commenta per primo Per laarriva una candidatura dall'Olanda nel ruolo di regista. Per la Champions League servirà ...ha già avuto modo di vederlo all'opera da vicino nel recente doppio ...

Lazio, la priorità di Sarri per il colpo Champions: ecco chi è il primo da prendere per il tecnico biancoceleste Calciomercato.com

Da Juventus.com: La Lazio ha raccolto appena due punti nelle ultime sei gare giocate contro la Juventus in Serie A (2N, 4P) e in questo parziale per ben cinque volte ha subito almeno due gol; l’ultimo ...Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni. La Lazio di Maurizio Sarri è pronta a ospitare la Juventus di Massimiliano Allegri nel big match della 29^ giornata di Serie A. Sarà una partita ...