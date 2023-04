Lazio, Lotito e la risposta alla Finanza: «Sembra di essere su scherzi a parte» (Di venerdì 7 aprile 2023) Claudio Lotito, presidente della Lazio, avrebbe risposto dopo le indagini della Guardia di Finanza che ha visto coinvolto il club Claudio Lotito, presidente della Lazio, avrebbe risposto dopo le indagini della Guardia di Finanza che ha visto coinvolto il club. Le parole riportate da Il Messaggero: «Ci sono tutti i soldi versati regolarmente anche per Akpa, che è stato pure capitano del Tolosa e in Champions. Non esistono né scambi né plusvalenze fittizie né prezzi gonfiati né compensazione, la Consob ha controllato ogni bilancio. Sembra di stare su scherzi a parte, davvero». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Claudio, presidente della, avrebbe risposto dopo le indagini della Guardia diche ha visto coinvolto il club Claudio, presidente della, avrebbe risposto dopo le indagini della Guardia diche ha visto coinvolto il club. Le parole riportate da Il Messaggero: «Ci sono tutti i soldi versati regolarmente anche per Akpa, che è stato pure capitano del Tolosa e in Champions. Non esistono né scambi né plusvalenze fittizie né prezzi gonfiati né compensazione, la Consob ha controllato ogni bilancio.di stare su, davvero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

