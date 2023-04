Lazio-Juventus, Allegri non parte per Roma: sindrome influenzale, non ci sarà (Di venerdì 7 aprile 2023) sindrome influenzale per Massimiliano Allegri, che dunque non partirà per Roma e non siederà in panchina per Lazio-Juventus. E’ questa la novità dell’ultim’ora in casa bianconera, l’assenza per la super sfida della vigilia di Pasqua del tecnico livornese, che lascerà allora spazio a Landucci. Il club piemontese ha anche comunicato l’elenco dei convocati, eccolo di seguito: 1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostic, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 44 Fagioli. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023)per Massimiliano, che dunque non partirà pere non siederà in panchina per. E’ questa la novità dell’ultim’ora in casa bianconera, l’assenza per la super sfida della vigilia di Pasqua del tecnico livornese, che lascerà allora spazio a Landucci. Il club piemontese ha anche comunicato l’elenco dei convocati, eccolo di seguito: 1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostic, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 44 Fagioli. SportFace.

