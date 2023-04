Lazio-Juventus | Allegri | “Contro l’Inter brutte cose | i dirigenti siano da esempio”

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Nel finaleci sono stateda vedere. Ma c’è chi è arrivato in campo venendo da sopra, questo non deve succedere: idevono essere da, ma capisco che anche qui ci sono dei livelli. Per quanto riguarda il resto, sono orgoglioso che laabbia già individuato i responsabili dei gesti razzisti”. Alla vigilia di, Massimilianofa un passo indietro e torna a commentare le vicende del post garai nerazzurri in Coppa Italia. Dopo aver precisato che “abbiamo ingigantito un po’ la situazione”, il tecnico ribadisce che bisogna “essere più bravi a mantenere la calma”. Poi si passa al campo. All’Olimpico andrà in scena la sfida tra la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord #Lazio d… - mirkonicolino : La #Juventus, esattamente come la #Lazio, ha collaborato fattivamente all'individuazione dei deficienti, eppure per… - mirkonicolino : Nel dispositivo del giudice sportivo, contrariamente a quanto riportato nel comunicato relativo alla chiusura della… - KlaroWarrior : RT @mirkonicolino: Nel dispositivo del giudice sportivo, contrariamente a quanto riportato nel comunicato relativo alla chiusura della curv… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Juventus: quote in bilico per i bookmaker, sfida gol tra Immobile e Milik -

Sullo stesso argomentoL'indagine sue Salernitana I pm in queste ore stanno scandagliando mail, messaggi via chat e ogni altra forma di comunicazione digitale intercorsa tra la...Domani sera laè attesa all'Olimpico per la sfida contro la: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano AllegriLatorna in campo in campionato dopo l'incandescente Derby d'Italia ......plusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti alla(il cui ricorso sarà discusso dal Collegio di Garanzia del Coni) arrivano ora due nuove inchieste che riguardano Roma,e ...

Lazio-Juventus: la conferenza di Allegri Fantacalcio ®

La Lazio sta facendo un grande campionato ... La cosa più importante è che la Juventus nel giro di 24 ore ha preso chi ha fatto insulti razzisti, la Juventus combatte ogni tipo di discriminazione”.Nella giornata di domani, presso lo Stadio Olimpico di Roma, alle 20.45 scenderanno in campo Lazio e Juventus, in una sfida fondamentale nella lotta Champions per entrambe le compagini. Due squadra in ...