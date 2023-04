Lazio-Juve, Allegri: “Sarà una sfida diretta per il secondo posto” (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – “La Lazio sta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto”. Massimiliano Allegri presenta così la sfida che la sua Juventus giocherà domani sera sul campo della Lazio. I biancocelesti allenati da Maurizio Sarri sono secondi con 55 punti. La formazione bianconera è a quota 44 ma, senza penalizzazione, sarebbe a 59. “Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha la miglior difesa del campionato. Per noi domani Sarà una gara difficile”, dice Allegri, che non si sbilancia sull’undici titolare. “Non ho ancora deciso la formazione. Valuterò Pogba e Bonucci e chi ha recuperato dalla partita con l’Inter. Sicuramente non ci saranno Iling e Barrenechea che ieri ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – “Lasta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il”. Massimilianopresenta così lache la suantus giocherà domani sera sul campo della. I biancocelesti allenati da Maurizio Sarri sono secondi con 55 punti. La formazione bianconera è a quota 44 ma, senza penalizzazione, sarebbe a 59. “Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e laha la miglior difesa del campionato. Per noi domaniuna gara difficile”, dice, che non si sbilancia sull’undici titolare. “Non ho ancora deciso la formazione. Valuterò Pogba e Bonucci e chi ha recuperato dalla partita con l’Inter. Sicuramente non ci saranno Iling e Barrenechea che ieri ...

