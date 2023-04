Lazio, Immobile titolare: Sarri vuole sfatare il tabù Juve (Di venerdì 7 aprile 2023) La Lazio è pronta a sfidare la Juventus. Sarri, mai vincente contro la sua ex squadra da quando ha lasciato la panchina bianconera, ha sciolto gli ultimi dubbi: il tecnico è pronto a lanciare Immobile dal 1? con Felipe Anderson che, per il secondo giorno consecutivo, si è mosso sulla fascia destra con Zaccagni a sinistra. In mediana rimane ancora vivo il ballottaggio tra Cataldi e Vecino, con il primo favorito, mentre le altre sembrano tutte assegnate a partire dai due che si muoveranno in mediana, ossia Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre in difesa, a proteggere Provedel ci saranno Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj. Proprio il terzino ha parlato sui canali ufficiali del club sottolineando come i biancocelesti siano “in un momento positivo, dobbiamo cercare di sfruttarlo per prenderci una vittoria che sarebbe ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Laè pronta a sfidare lantus., mai vincente contro la sua ex squadra da quando ha lasciato la panchina bianconera, ha sciolto gli ultimi dubbi: il tecnico è pronto a lanciaredal 1? con Felipe Anderson che, per il secondo giorno consecutivo, si è mosso sulla fascia destra con Zaccagni a sinistra. In mediana rimane ancora vivo il ballottaggio tra Cataldi e Vecino, con il primo favorito, mentre le altre sembrano tutte assegnate a partire dai due che si muoveranno in mediana, ossia Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre in difesa, a proteggere Provedel ci saranno Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj. Proprio il terzino ha parlato sui canali ufficiali del club sottolineando come i biancocelesti siano “in un momento positivo, dobbiamo cercare di sfruttarlo per prenderci una vittoria che sarebbe ...

