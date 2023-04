Lavrov, la Russia potrebbe abbandonare l'accordo sul grano (Di venerdì 7 aprile 2023) La Russia ha fatto sapere che potrebbe abbandonare l'accordo che ha sbloccato le esportazioni di grano dai porti dell'Ucraina, tramite un corridoio sicuro nel mar Nero, se non sarà permessa l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Laha fatto sapere chel'che ha sbloccato le esportazioni didai porti dell'Ucraina, tramite un corridoio sicuro nel mar Nero, se non sarà permessa l'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Russia è aperta ad un negoziato per porre fine alla guerra con l'Ucraina se saranno presi in considerazione i su… - LiaQuartapelle : Oggi la Russia assume la presidenza del Consiglio di Sicurezza ONU il massimo organismo responsabile della pace e s… - Radio1Rai : La #Russia potrebbe abbandonare l'accordo sulle esportazioni di grano dai porti dell'#Ucraina se non saranno rimoss… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Lavrov: 'La Russia potrebbe abbandonare l'accordo sul grano' #ucraina #russia #guerra #7aprile - lucio22673283 : RT @Agenzia_Ansa: La Russia è aperta ad un negoziato per porre fine alla guerra con l'Ucraina se saranno presi in considerazione i suoi int… -