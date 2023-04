Lautaro Martinez a secco da un mese | contro la Salernitana un dato confortante

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’Inter oggilaè chiamata a rispondere agli ultimi tre risultati negativi consecutivi. Dovrà farlo soprattutto in trasferta, dove fin qui ha subito ventiquattro gol e perso sei delle dieci sconfitte totali in questo campionato.i granata si spera possa tornare a segnare, ada un. COSÌ NON VA – Il secondo crollo stagionale più importante dell’Inter dopo quello di inizio stagione coincide, non a caso, con il più classico dei “momenti no” di. Sia chiaro, l’attaccante argentino in questa stagione più volte si è caricato l’Inter sulle spalle da solo. Non a caso è secondo nella classifica marcatori in Serie A a quota 14 gol realizzati dietro a Victor Osimhen che viaggia ...

, invece, vuole tornare al gol in vista della Champions League per mettersi alle spalle un momento non positivo. Dzeko e Correa pronti alla staffetta a gara in corso. Come sta la ...All'andata l'Inter riuscì ad imporsi grazie alle reti die di Barella, tenendo allo stesso tempo la porta di Onana inviolata. Riusciranno a ripetersi anche nella sfida di ritorno ...Sulla destra invece può tornare Dumfries Davanti la certezza è pare Lukaku mentre per l'altra maglia è duello serrato trae Dzeko . Il "Toro" pare in leggero vantaggio ma è questo il ...

Davanti ci sarà la coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Il Napoli ha l'obbligo di dimenticare i quattro gol subiti in casa dal Milan e il fatto che i rossoneri se li ritroverà davanti mercoledì prossimo.MILIK – È in pole position verso Lazio-Juventus. Allegri pensa alla coppia Milik-Vlahovic, insegue Di Maria. Sono in tre per due maglie, col polacco serio candidato a giocare, come anticipato già ieri ...