Latina | al Goretti tecnologia innovativa per gestione pressione alta

Leggi su italiasera

(Di venerdì 7 aprile 2023) Una buona notizia per i malati di ipertensione arteriosa, soprattutto per quelli ai quali le cure farmacologiche sembrano non fornire risultati soddisfacenti. Una, effettuata attraverso cateteri introdotti per via percutanea, sembra poter risolvere il problema. Si chiama denervazione renale l’intervento mini-invasivo effettuato attraverso cateteri in anestesia locale che viene effettuata dall’equipe cardiologica del Prof. Francesco Versaci presso l’Ospedaledi. L’ipertensione arteriosa spiega il Professor Versaci è uno dei principali fattori di rischio per le malattie dell’apparato cardiovascolare tra le quali le più temibili sono ictus ed infarto del miocardio. E’ una problematica con una epidemiologia davvero impressionante: basta pensare che un adulto su tre ne è colpito: un ...