Latina | 51enne resta incastrato con la gamba sotto le ruote di un camion

Leggi su italiasera

(Di venerdì 7 aprile 2023) Era rimastocon unaledel. Una situazione delicata che i vigili del fuoco disono riusciti a risolvere sollevando ledel mezzo pesante con una particolare attrezzatura. L’incidente è avvenuto ieri alle 9.30 circa nel Comune di Santi Cosma e Damiano dove i caschi rossi sono intervenuti su segnalazione al 112 per soccorso a persona. Arrivata sul posto in via Ausente, la squadra dei vigili del fuoco di Castelforte, ha trovato l’uomo con unaimprigionataledi un mezzo pesante. Sono quindi scattate le complesse e delicate operazioni per liberare l’uomo di 51 anni originario di Velletri. Per riuscire a trarlo in salvo senza ulteriori complicazioni è stato ...