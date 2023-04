Lars Carlstrom | «Farò la mia Gigafactory elettrica in Sicilia»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la rinuncia a un grande impianto in Piemonte, l’imprenditore svedese racconta a Panorama come vuole rilanciare l’ex Fiat di Termini Imerese, nel Palermitano, per produrre batterie al litio. «Ci sono le condizioni industriali per aprire e un mercato da soddisfare» dice. Riparte da Termini Imerese, l’imprenditore svedese che vorrebbe costruire in Italia una grande fabbrica di batterie per auto. Fallito il tentativo di realizzare lain Piemonte, a Scarmagno, il 58enne amministratore delegato di Italvolt ora punta sulla, nell’area industriale ex-Fiat che da oltre dieci anni aspetta una ripartenza. Sarà la volta buona? Il progetto diè avvolto da un certo scetticismo: l’uomo non ha grandi gruppi alle spalle, ha fondato in Inghilterra la Britishvolt da cui si ...

Era febbraio 2021, esattamente due anni fa, quando venne presentato a Ivrea il progetto Italvolt di, con l'insediamento a Scarmagno, nell'area ex Olivetti, di una nuova fabbrica per la produzione di batterie elettriche. In quella occasione si parlò di tre miliardi investimenti e di ...Ma, in queste ultime ore il presidenteha deciso di trasferire il progetto nell'ex stabilimento della Blutec di Termini Imerese. Progetti e lavoro per vedere rinascere il polo ...Italvolt ha messo gli occhi sull'area industriale ex Fiat di Termini Imerese per costruire la sua fabbrica di batterie in Italia. Come sappiamo, il piano originale della società diprevedeva la costruzione dello stabilimento presso l'ex polo Olivetti di Scarmagno. Tuttavia, verso la fine di gennaio,aveva raccontato che erano emerse una serie di ...

