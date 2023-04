L'annus horribilis delle nascite. Mai così poche dall'unità d'Italia (Di venerdì 7 aprile 2023) Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat sulla condizione demografica, il 2022 è l'anno in cui si è toccato il minimo storico delle nascite. I nuovi nati sono stati 393 mila: per la prima volta dall'unità d'Italia sono scesi sotto le 400 mila unità. Un crollo demografico denunciato da anni che trova la sua principale motivazione nell'invecchiamento progressivo della popolazione. La dinamica è dovuta solo in parte alla rinuncia ad avere figli da parte della nuova generazione di adulti, ma dipende maggiormente dal fatto che le donne che si trovano nella fascia d'età convenzionalmente considerata riproduttiva (dai 15 ai 49 anni) sono diminuite. L'Italia è quindi un paese vecchio e - anche al netto dei numerori decessi delle persone in età anziana negli ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 aprile 2023) Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat sulla condizione demografica, il 2022 è l'anno in cui si è toccato il minimo storico. I nuovi nati sono stati 393 mila: per la prima voltad'sono scesi sotto le 400 mila. Un crollo demografico denunciato da anni che trova la sua principale motivazione nell'invecchiamento progressivo della popolazione. La dinamica è dovuta solo in parte alla rinuncia ad avere figli da parte della nuova generazione di adulti, ma dipende maggiormente dal fatto che le donne che si trovano nella fascia d'età convenzionalmente considerata riproduttiva (dai 15 ai 49 anni) sono diminuite. L'è quindi un paese vecchio e - anche al netto dei numerori decessipersone in età anziana negli ...

