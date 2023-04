Lancia - Primo sguardo agli interni della Emozione Pu+Ra (Di venerdì 7 aprile 2023) La Lancia continua a far salire l'aspettativa per la Emozione Pu+Ra: la concept che sarà presentata il 15 aprile alla Milano Design Week e per la prima volta un teaser ne mostra una parte degli interni, aggiungendo un piccolo tassello al puzzle.Uno scorcio degli interni. La concept ricopre un ruolo fondamentale per il rilancio del marchio: dopo quella totalmente concettuale del 2022, la Emozione Pu+Ra è infatti la prima vettura che anticipa i futuri stilemi delle Lancia di domani. La nuova immagine mostra gli interni dall'alto e mette in risalto alcuni elementi molto originali: i comandi per l'accensione e per la trasmissione sono stati infatti trasformati in pulsanti disposti su una sottilissima console centrale orizzontale, davanti ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 7 aprile 2023) Lacontinua a far salire l'aspettativa per la: la concept che sarà presentata il 15 aprile alla Milano Design Week e per la prima volta un teaser ne mostra una parte degli, aggiungendo un piccolo tassello al puzzle.Uno scorcio degli. La concept ricopre un ruolo fondamentale per il rilancio del marchio: dopo quella totalmente concettuale del 2022, laè infatti la prima vettura che anticipa i futuri stilemi delledi domani. La nuova immagine mostra glidall'alto e mette in risalto alcuni elementi molto originali: i comandi per l'accensione e per la trasmissione sono stati infatti trasformati in pulsanti disposti su una sottilissima console centrale orizzontale, davanti ...

