Lance Reddick | la famiglia contesta la causa della morte | Non è stata nemmeno eseguita l' autopsia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ladinon è affatto certa che ladistar di John Wick sia quella rivelata dal coroner visto che non ènessuna l'. Ladell'attore, scomparso improvvisamente il 17 marzo,la conclusione del coroner sulladistar di John Wick 4. Secondo quanto riferito, l'attore sarebbe deceduto in seguito a una cardiopatia ischemica, dovuta ad una malattia coronarica aterosclerotica. Ma un avvocato che rappresenta laafferma che la...

La famiglia dell'attore, scomparso improvvisamente il 17 marzo, contesta la conclusione del coroner sulla causa di morte della star di John Wick 4. Secondo quanto riferito, l'attore sarebbe deceduto in seguito ...Nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson,, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a ...Lo scorso 17 marzo il mondo dello spettacolo è stato sconvolto dalla tragica notizia della morte di, scomparso improvvisamente all'età di 60 anni . Stando a quanto riportato da Variety , l'attore della saga John Wick era deceduto per cause naturali - di cui però non era stata ...

Lance Reddick: svelate le cause della morte dell'attore di John Wick e The Wire Best Movie

La famiglia di Lance Reddick non è affatto certa che la causa di morte della star di John Wick sia quella rivelata dal coroner visto che non è stata eseguita nessuna l'autopsia.Lance Reddick è scomparso lo scorso 17 marzo, a soli 60 anni. In queste ore sono state finalmente svelate le cause della morte, da ricondursi ad una malattia imprevedibile.