Lady Schlein tipo lady Soumahoro | s’inventa il “diritto alla bellezza”

Voglio cominciare con un commento vagamente sessista e politicamente scorretto: sulle donne la penso come Elly Schlein. Ecco fatto, non so se sono fra le malelingue o i gossippari o semplicemente un ottuso maschilista, ma sicuramente appartengo ad una di queste categorie. Se parliamo delle donne dei calciatori fare considerazioni sul loro appeal fisico è considerato quasi doveroso, sulle donne dei politici uomini siamo abituati ad ogni tipo di valutazione ed insulto, ma con Elly siamo di fronte ad una nuova categoria, parliamo delle donne dei politici donna e siamo su un terreno sconosciuto. Ecco la vera rottura non la prima segretaria donna, ma la prima donna della segretaria. Vada per le amanti, le compagne clandestine, l'omosessualità, ma alla donna della segretaria non eravamo preparati. Dopo le foto scoop di Diva e Donna

