L’abitudine | testo e significato del nuovo singolo di Francesco Gabbani

Esce oggi, venerdì 7 aprile, in radio e in digitale, "L'abitudine" (BMG) il nuovo singolo inedito di Francesco Gabbani scritto con Fabio Ilacqua, autore, insieme a lui, di canzoni di successo come "Amen", "Occidentali's Karma" e "Volevamo solo essere felici". "L'abitudine" racconta l'assuefazione apatica al vivere, la consuetudine a ripetere gesti e pensieri in maniera quasi passiva, galleggiando sulla pelle del mondo come comparse prive di pensiero, come luoghi comuni, "copiando" la vita anziché reinventarla. Il cuore di questo brano è l'invito a riappropriarci delle nostre vite. Il brano un nuovo tassello del percorso discografico del cantautore toscano che annuncerà a breve importanti novità.

