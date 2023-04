La Via Crucis senza il Papa, nuovo caso Ucraina - Russia. 'Voci di pace in un mondo di guerra' (Di venerdì 7 aprile 2023) La guerra mondiale "a pezzi" e le ingiustizie del mondo: saranno questi i dolori che verranno portati nella Via Crucis di questa sera al Colosseo. Papa Francesco non ci sarà perché le temperature ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 7 aprile 2023) Lamondiale "a pezzi" e le ingiustizie del: saranno questi i dolori che verranno portati nella Viadi questa sera al Colosseo.Francesco non ci sarà perché le temperature ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #ViaCrucis Circa 20 mila i fedeli presenti alla Via Crucis al #Colosseo, uniti in preghiera alle 'voci di pace' che… - GiovaQuez : Alla via crucis stasera sarà presente anche un ragazzo russo che dirà di aver perso il fratello nella guerra e di n… - ParcoColosseo : Il silenzio prima della #ViaCrucis Questa sera la Via Crucis sarà trasmessa da @RaiUno in mondovisione a partire d… - Pillypatata : comunque raga la canzone della via crucis assai fregna devo dire - decleves277 : RT @lucabattanta: Ho notato anch’io quindi ho spento la trasmissione. la via crucis non deve diventare un momento di propaganda per qualcun… -