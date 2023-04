La Via Crucis dei primati: una novità mai vista prima (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel tradizionale rito romano del Venerdì Santo, molte sono state le novità. La più rilevante ha riguardato proprio il ruolo del Pontefice. “Voci di pace in un mondo di guerra”: questo il tema della Via Crucis al Colosseo. Mai spunto poteva essere più fuori dal coro quest’anno. “In remoto”, da Santa Marta Nel 2022, un L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel tradizionale rito romano del Venerdì Santo, molte sono state le. La più rilevante ha riguardato proprio il ruolo del Pontefice. “Voci di pace in un mondo di guerra”: questo il tema della Viaal Colosseo. Mai spunto poteva essere più fuori dal coro quest’anno. “In remoto”, da Santa Marta Nel 2022, un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #ViaCrucis Circa 20 mila i fedeli presenti alla Via Crucis al #Colosseo, uniti in preghiera alle 'voci di pace' che… - ParcoColosseo : Il silenzio prima della #ViaCrucis Questa sera la Via Crucis sarà trasmessa da @RaiUno in mondovisione a partire d… - vaticannews_it : #ViaCrucis Le meditazioni di quest’anno sono testimonianze di uomini e donne di varie regioni del mondo che vivono… - FulviaPadoan : RT @Turismoromaweb: Risale al 1750 la Via Crucis al Colosseo, il momento più suggestivo della sera del Venerdì Santo. The celebration of… - R0CKL4ND_ : @saraaverd amo so appena tornata dalla via crucis e teng pur a frev!!! vabbè comunque ti consiglio l’uomo sulla str… -

IN 20 MILA ALLA VIA CRUCIS AL COLOSSEO 22.45 IN 20 MILA ALLA VIA CRUCIS AL COLOSSEO Con una preghiera con quattordici "ringraziamenti" per i doni di Dio all'umanità malgrado i drammi che la scuotono, prima tra tutti la guerra,si è conclusa la Via Crucis al ... Un grido di pace dagli angoli feriti del mondo Testimonianze da tutte le guerre. La via Crucis di quest'anno, cui papa Francesco assiste da Casa Santa Marta a causa del calo delle temperature che sconsigliano la presenza al Colosseo dopo il ricovero della scorsa settimana, è una ... Il Papa non presiede la Via Crucis al Colosseo. Sotto la stessa croce ucraini e russi CITTÀ DEL VATICANO. Papa Francesco non presiede la Via Crucis al Colosseo. Il freddo di Roma lo costringe a seguirla da Casa Santa Marta attraverso la tv, per evitare rischi dopo la bronchite dei giorni scorsi. Il Pontefice ha scelto la "guerra ... 22.45 IN 20 MILA ALLAAL COLOSSEO Con una preghiera con quattordici "ringraziamenti" per i doni di Dio all'umanità malgrado i drammi che la scuotono, prima tra tutti la guerra,si è conclusa laal ...Testimonianze da tutte le guerre. Ladi quest'anno, cui papa Francesco assiste da Casa Santa Marta a causa del calo delle temperature che sconsigliano la presenza al Colosseo dopo il ricovero della scorsa settimana, è una ...CITTÀ DEL VATICANO. Papa Francesco non presiede laal Colosseo. Il freddo di Roma lo costringe a seguirla da Casa Santa Marta attraverso la tv, per evitare rischi dopo la bronchite dei giorni scorsi. Il Pontefice ha scelto la "guerra ... Via Crucis al Colosseo senza Papa Francesco: presenti circa 20mila fedeli ilmessaggero.it Via Crucis tra le casette "Sae" di Accumoli Nel cratere reatino il vescovo Vito Piccinonna ha presieduto la celebrazione tra le soluzioni abitative di emergenza. L'ultima tappa davanti al monumento dedicato alle vittime del sisma ... La Via Crucis dei primati: una novità mai vista prima È stata la prima volta in assoluto che si è optato per una soluzione simile. L’unica occasione in cui un Papa era mancato alla Via Crucis al Colosseo era stata nel Venerdì Santo del 2005, quando San ... Nel cratere reatino il vescovo Vito Piccinonna ha presieduto la celebrazione tra le soluzioni abitative di emergenza. L'ultima tappa davanti al monumento dedicato alle vittime del sisma ...È stata la prima volta in assoluto che si è optato per una soluzione simile. L’unica occasione in cui un Papa era mancato alla Via Crucis al Colosseo era stata nel Venerdì Santo del 2005, quando San ...