La Via Crucis al Colosseo senza il Papa 

AGI - È iniziato il rito della Via Crucis al Colosseo, che Papa Francesco ha deciso di seguire da Santa Marta per via delle basse temperature. A presiedere il rito il Cardinal Angelo De Donatis, vicario di Roma, che ha ricevuto i saluti del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Anche lui, come molti dei presenti, indossava un cappotto. Nel pomeriggio Papa Francesco ha presieduto nella Basilica Vaticana la celebrazione della Passione del Signore. Il Pontefice, vestito con i paramenti rossi, è stato accompagnato in sedia a rotelle ai piedi del Baldacchino del Bernini, quindi ha letto la formula d'inizio della liturgia con una voce arrochita. Bergoglio ha seguito la funzione seduto su una cattedra posta all'altezza dell'incrocio del transetto, pronunciando la preghiera e ascoltando l'omelia dopo la lettura del Vangelo della Passione e Morte di Cristo ...

