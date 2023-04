La Verità: l’amico di Gelli e Carboni alimentò il gossip velenoso su Lollobrigida e la deputata di Fdi Silvestri (Di venerdì 7 aprile 2023) La deputata di Fratelli d’Italia Rachele Silvestri ha denunciato in una lettera al Corriere della Sera di aver dovuto effettuare un test di paternità su suo figlio per mettere a tacere le voci che dicevano che non era figlio di suo marito. Oggi in un articolo a firma di Giacomo Amadori La Verità racconta chi c’è all’origine del gossip che ha coinvolto la parlamentare e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il 14 settembre scorso un sms proveniente da Gianmario Ferramonti raccontava infatti la storia su Lollobrigida e Silvestri in un messaggio Whatsapp. Parlando di un «gossip pruriginoso» e sostenendo che Lollobrigida avesse imposto la candidatura di Silvestri in Abruzzo (dove è stata eletta l’ex M5s). ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Ladi Fratelli d’Italia Racheleha denunciato in una lettera al Corriere della Sera di aver dovuto effettuare un test di paternità su suo figlio per mettere a tacere le voci che dicevano che non era figlio di suo marito. Oggi in un articolo a firma di Giacomo Amadori Laracconta chi c’è all’origine delche ha coinvolto la parlamentare e il ministro dell’Agricoltura Francesco. Il 14 settembre scorso un sms proveniente da Gianmario Ferramonti raccontava infatti la storia suin un messaggio Whatsapp. Parlando di un «pruriginoso» e sostenendo cheavesse imposto la candidatura diin Abruzzo (dove è stata eletta l’ex M5s). ...

