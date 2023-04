La vendita della WWE riporta Vince McMahon tra i 1000 più ricchi al mondo! (Di venerdì 7 aprile 2023) Vince McMahon, odiato o amato, è la storia del wrestling e dell’intrattenimento. Lunedì scorso, con uno dei più grossi colpi di scena della storia, la WWE è stata venduta ad Endeavor e, come tutti sapete, verrà creata una nuova società per azioni insieme alla UFC, già sotto il controllo della holding statunitense. Patrimonio netto aumentato di 1 MILIARDO! L’incredibile dato di Forbes Forbes, una delle più note riviste a livello mondiale, riporta come per McMahon la vendita della WWE (per chi non l’avesse capito) sia stata davvero un affare. Attualmente, dato di aprile 2023, il patrimonio netto del 77enne ha raggiunto l’incredibile cifra di 3,3 miliardi di dollari! Un incredibile aumento di più di un miliardo rispetto alle annate 2021 (2,1 ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 aprile 2023), odiato o amato, è la storia del wrestling e dell’intrattenimento. Lunedì scorso, con uno dei più grossi colpi di scenastoria, la WWE è stata venduta ad Endeavor e, come tutti sapete, verrà creata una nuova società per azioni insieme alla UFC, già sotto il controlloholding statunitense. Patrimonio netto aumentato di 1 MILIARDO! L’incredibile dato di Forbes Forbes, una delle più note riviste a livello mondiale,come perlaWWE (per chi non l’avesse capito) sia stata davvero un affare. Attualmente, dato di aprile 2023, il patrimonio netto del 77enne ha raggiunto l’incredibile cifra di 3,3 miliardi di dollari! Un incredibile aumento di più di un miliardo rispetto alle annate 2021 (2,1 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - Zona_Wrestling : La vendita della WWE riporta Vince McMahon tra i 1000 più ricchi al mondo! - DancingSpring87 : RT @BerterameSimona: Oggi e domani (dalle 9 alle 13) potete salvare i libri della Libraia felice. Entro Pasqua devono liberare lo spazio ne… - ilcontemax7 : RT @CampiMinati: Secondo Record, il Lille si è detto disposto a pagare lo Sporting Lisbona per l'affaire Leao. Ai portoghesi andrà il ricav… - MaStep92__ : RT @CampiMinati: Secondo Record, il Lille si è detto disposto a pagare lo Sporting Lisbona per l'affaire Leao. Ai portoghesi andrà il ricav… -