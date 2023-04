La truffa della cravatta sbarca pure a Roma | l' ultimo raggiro da evitare

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 aprile 2023) La' da Amalfi arriva. Un uomo si è finto un produttore tessile in difficoltà e, dopo aver raggirato un 51enne, gli ha venduto cravatte false spacciandole come prodotti di marchi griffati. Il fatto è avvenuto lo scorso 18 marzo in via Barberini, al centroCapitale: l'uomo, dopo essersi avvicinato al 51enne, gli avrebbe proposto l'acquisto di 12 cravatte griffate. Iltore, per convincere la vittima, avrebbe finto di essere un produttore tessile in difficoltà economiche e, dopo aver intascato 420 euro, gli avrebbe consegnato una busta. Solo in un secondo momento la vittima si sarebbe resa conto che in realtà all'interno c'erano solo tre cravatte senza etichetta e anche di scarsa qualità. La vittima ha così presentato denuncia ...