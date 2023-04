La torta salata di ceci | ottima per la dieta | solo 85 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ladi: leggerissima eper la85Ladi: leggerissima eper la. Oggi parliamo di una, ma una, non un dolce. E sì, perché se i dolci soddisfano la nostra golosità, le torte salate soddisfanno l’appetito, che è un altro paio di maniche. Tra l’altro la specialeo pizza diche ti proponiamo qui sotto è anche vegetariana e si prepara in modo relativamente semplice e veloce (ovviamente non tenendo conto della fase di riposo dell’impasto). Vedrete, ne rimarrete conquistati. Ma eccoci alla ricetta. La ...