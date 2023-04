La testimonianza di un russo alla Via Crucis fa litigare l'Ucraina con il Papa (Di venerdì 7 aprile 2023) Polemiche sulla Via Crucis. L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ha criticato fortemente la decisione di Papa Francesco (presente da Santa Marta) di far leggere alla celebrazione del Venerdì Santo al Colosseo una testimonianza congiunta di un ragazzo russo e di uno ucraino. Il primo racconta di aver perso il fratello nei combattimenti e di non sapere più nulla neanche del padre e del nonno chiamati al fronte. "Dimentica di dire che i suoi parenti sono andati in Ucraina per uccidere non solo il padre del ragazzo ucraino ma tutta la sua famiglia, e non viceversa", il duro commento del diplomatico. Yurash ha inoltre usato toni critici per aver appreso della programmazione della stazione della Via Crucis dai media. "Voci di pace dai giovani ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Polemiche sulla Via. L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ha criticato fortemente la decisione diFrancesco (presente da Santa Marta) di far leggerecelebrazione del Venerdì Santo al Colosseo unacongiunta di un ragazzoe di uno ucraino. Il primo racconta di aver perso il fratello nei combattimenti e di non sapere più nulla neanche del padre e del nonno chiamati al fronte. "Dimentica di dire che i suoi parenti sono andati inper uccidere non solo il padre del ragazzo ucraino ma tutta la sua famiglia, e non viceversa", il duro commento del diplomatico. Yurash ha inoltre usato toni critici per aver appreso della programmazione della stazione della Viadai media. "Voci di pace dai giovani ...

