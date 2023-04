La storia vera di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee (Di venerdì 7 aprile 2023) Transatlantic è una serie in sette episodi creata da Anna Winger, tra gli scrittori di Unorthodox e nome di una certa garanzia (suo anche Deutschland89). La storia – ispirata al racconto The Flight Portfolio di Julie Orringer – ruota attorno dell’Emergency Rescue Committee, il Comitato di salvataggio istituito nel 1940 con il supporto di Eleanor Roosevelt per dare riparo agli artisti e ad altri profughi in fuga dai nazisti. Missione compiuta: il comitato ne salvò 2000 (tra cui i pittori Max Ernst e Marc Chagall, lo scrittore André Breton, la saggista Hannah Arendt). Netflix: i film e le serie tv più belle di aprile 2023 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 7 aprile 2023) Transatlantic è una serie in sette episodi creata da Anna Winger, tra gli scrittori di Unorthodox e nome di una certa garanzia (suo anche Deutschland89). La– ispirata al racconto The Flight Portfolio di Julie Orringer – ruota attorno, il Comitato di salvataggio istituito nel 1940 con il supporto di Eleanor Roosevelt per dare riparo agli artisti e ad altri profughi in fuga dai nazisti. Missione compiuta: il comitato ne salvò 2000 (tra cui i pittori Max Ernst e Marc Chagall, lo scrittore André Breton, la saggista Hannah Arendt). Netflix: i film e le serie tv più belle di aprile 2023 ...

