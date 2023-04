(Di venerdì 7 aprile 2023) L’acquisizione della WWE da parte di Endeavor Group sta tenendo banco in questi ultimi giorni. Si tratta di una notizia epocale in quanto WWE e UFC sono destinate a fondersi in una unica grande società. Chiaramente sono stati in molti a commentare la notizia e tra questi anche laUFC. Il fighter brasiliano ha espresso un particolare desiderio durante la conferenza stampa a poche ore da UFC 287. “È l’occasione giusta” Durante la conferenza stampa pre UFC 287,ha commentato a suo modo la futura fusione tra WWE e UFC. Ecco le sue parole: “WWE e UFC sono grandi compagnie. La fusione favorirà la crescita di entrambe. La UFC può imparare molto dalla WWE e viceversa. E poi è l’occasione giusta per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : La star UFC Gilbert Burns: “Mi piacerebbe prendere a schiaffi Brock Lesnar” -

C'è aria di svolta nel mondo dell'intrattenimento del ring, con la prossima fusione trae WWE: in futuro potremmo assistere a match tracome Jones e John Cena. È stato firmato un accordo miliardario per la creazione di una nuova società quotata in borsa: la Endeavor Group ...Un esempio per la prima tipologia sono i nuovi EA Sports FC, EA Sports, The Sims e Battlefield , mentre nella seconda categoria troviamo le serie diWars Jedi, Dragon Age, Mass Effect e ...A oggi Lapicus è uno dei soli tre italiani ad aver combattuto per il titolo in una top promotion mondiale gli altri due azzurri sono Marvin Vettori ine Alessio Sakara in Bellator. Il 27enne era ...

WWE e UFC si fondono, la svolta epocale del wrestling trova già ... Fanpage.it

STAMFORD — This week, WWE announced the largest deal in its history: an agreement to merge with mixed martial arts firm UFC that will create a new publicly traded company worth more than $21 billion.The New Zealand star middleweight dropped to 0-3 against Pereira with the ... A familiar tale appears in the UFC 287 co-main event, where Jorge Masvidal is in win-or-go home territory against Gilbert ...