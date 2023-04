"La sinistra ha concesso troppi benefici alla comunità islamica". E la Lega presenta un esposto alla Corte dei Conti (Di venerdì 7 aprile 2023) Secondo la Lega, l'amministrazione di centrosinistra di Modena avrebbe concesso numerosi benefici alla comunità islamica locale, come il rinnovo gratuito della concessione dello spazio pubblico su cui sorge la moschea. E gli esponenti del Carroccio hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Secondo la, l'amministrazione di centrodi Modena avrebbenumerosilocale, come il rinnovo gratuito della concessione dello spazio pubblico su cui sorge la moschea. E gli esponenti del Carroccio hannoto undei

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bianca_cappa : Esempio di gente di Sinistra. E, mia sia concesso, è esattamente da questo che voglio prendere le distanze e, nel m… - LauraD91036333 : @QLexPipiens D’altra parte non dimentichiamo che al principio era “DE sinistra”… che ha abbandonato perché non gli… - michele88825591 : De Benedetti parla come un bandito deve dare soldi a tutte le banche ha dato una sola di 650 milioni al monte dei… - RisatoNicola : RT @Il_Vitruviano: 1) l'Europa della sinistra progressisti è quella che bastona il maschilismo tossico che valuta le donne solo per il loro… - Moonsha72460823 : RT @Il_Vitruviano: 1) l'Europa della sinistra progressisti è quella che bastona il maschilismo tossico che valuta le donne solo per il loro… -