La sfida delle maison per risultare sostenibili e credibili allo stesso tempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Se non avete ancora ascoltato la nuova puntata de "La teoria della moda", il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato al fashion system, cliccate qui. Da dove vengono i vestiti che compriamo? Chi li ha realizzati? Chi ha fornito la materia prima? Chi li ha confezionati? E quali vite hanno vissuto prima di arrivare a noi? E perché avere una risposta a queste domande è diventato così importante? Si chiama tracciabilità, la nuova frontiera del percorso verso una sostenibilità che non sia solo di facciata, ed è la nuova "ossessione" dei grandi conglomerati del lusso. Un passaporto digitale, un modo per presentarsi al proprio pubblico, mostrando da subito di avere tutte le carte in regola per entrare nei nostri armadi, e soprattutto rimanerci a lungo. La tracciabilità è un concetto complesso molto meno afferrabile ed ecumenico di ...

