La seconda notte in terapia intensiva di Berlusconi: "Ce la farò anche questa volta!" (Di venerdì 7 aprile 2023) seconda notte, tranquilla, nella terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano dove Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì. Le sue condizioni "registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebbene la situazione imponga la massima prudenza, l'ex premier starebbe reagendo in modo positivo alla terapia antibiotica decisa per curare la polmonite insorta negli scorsi giorni", dicono fonti vicino al presidente di Forza Italia all'Ansa. "La forma di leucemia cronica da cui è affetto da tempo - riferisce l'agenzia di stampa - viene normalmente trattata con terapie poco invasive, consentendo una qualità della vita pressoché normale". Nell'ospedale milanese ha iniziato anche la chemioterapia per trattare un tumore del sangue di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 aprile 2023), tranquilla, nelladell'ospedale San Raffaele di Milano dove Silvioè ricoverato da mercoledì. Le sue condizioni "registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebbene la situazione imponga la massima prudenza, l'ex premier starebbe reagendo in modo positivo allaantibiotica decisa per curare la polmonite insorta negli scorsi giorni", dicono fonti vicino al presidente di Forza Italia all'Ansa. "La forma di leucemia cronica da cui è affetto da tempo - riferisce l'agenzia di stampa - viene normalmente trattata con terapie poco invasive, consentendo una qualità della vita pressoché normale". Nell'ospedale milanese ha iniziatola chemioper trattare un tumore del sangue di ...

