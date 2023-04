La Salernitana blocca l' Inter all' Arechi 

Leggi su agi

(Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Un incredibile tiro cross di Candreva al 90' si trasforma nel gol dell'1-1 che beffa l'e salva lada quella sembrava una sconfitta ormai scritta. All'Arechi l'ex della sfida trova il jolly a tempo praticamente scaduto, rispondendo all'iniziale vantaggio di Gosens. Da segnalare anche tre legni totali colpiti nel corso del match, due dai nerazzurri (tra cui una traversa di Lukaku da un metro a porta vuota) e uno dai granata. La squadra di Inzaghi non riesce a riscattare così le ultime tre sconfitte di fila, agguantando momentaneamente il Milan a 51 punti, mentre per gli uomini di Sousa si tratta del quinto pari di fila e del sesto risultato utile consecutivo, che li porta per ora a +10 sulla zona retrocessione. Passano appena sei minuti dal fischio d'inizio e i nerazzurri mettono subito il naso avanti: lancio di Asllani per ...